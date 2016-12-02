Боевики на Донбассе более 40 раз открывали огонь по позициям сил АТО, враг бил из пулеметов и БМП

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Широкино, Красногоровку и Талаковку.

«С гранатометов, вооружения БМП и зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Марьинке, Новогригоревке, Новотроицком. По Новотроицком и Красногоровке огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали Авдеевка, Зайцево и Луганское.

А на Луганском направлении враг из минометов калибра 120 и 82 миллиметра обстрелял Лощину Кошарную, а из гранатометов различных систем - Новоалександровку, Троицкое и Крымское. Опять обстреливали и Станицу Луганске.