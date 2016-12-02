Боец АТО перешел на сторону боевиков, чтобы избежать наказания за совершенное тяжкое преступление - штаб
08:39, 02 декабря 2016Война
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Однако, какое именно преступление совершил боец в штабе не сообщили.
Боец АТО перешел на сторону боевиков / фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что боец АТО перешел на сторону боевиков, чтобы избежать наказания за свое преступление.
Однако, какое именно преступление совершил боец в штабе не сообщили.
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«Вчера боец одного из наших подразделений совершил тяжкое преступление. С надеждой на то, что избежит наказания, он перешел на сторону противника», - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 42 раза вели огонь по нашим позициям на всех направлениях.
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