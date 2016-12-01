В АТО ранены трое украинских военных, из-за обстрела боевиками Авдеевки травмы получил местный - Мотузяник
За минувшие сутки погибших в зоне АТО среди украинских военнослужащих нет, однако трое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако двое наших военнослужащих были ранены», - сказал он.
Также, по словам Мотузяника, еще один военнослужащий на передовой получил тяжелое ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.
Кроме того, сообщил он, 29 ноября утром в Авдеевке в результате вражеского обстрела в собственном дворе было ранено гражданское лицо.
По словам Мотузяника, на Луганском направлении боевые действия вчера велись только в Станице Луганской. Оккупанты организовали два обстрелы украинских позиций продолжительностью по 20 минут – сразу после полуночи и поздно вечером.
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На Донецьому направлении после 16.00 противник начал обстрелы в Авдеевке, на позиции «Шахта Бутовка», в Луганском.
"Традиционно наиболее неспокойная обстановка – в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в том числе один – с применением минометов... Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрелов, в том числе 11 – из тяжелого вооружения. Количество вражеских обстрелов втрое превысило показатели двух других направлениях, вместе взятых. Противник применяет тяжелое вооружение (минометы, пушки, танки) по всему фронту – в Марьинском районе, в Новогригоревке и на приморских рубежах. По нашим позициям выпущено 74 артиллерийских и танковых снарядов, а также 112 минометных выстрелов. Самый мощный вражеский обстрел произошел в Новогригоревке, где оккупанты применили минимум артбатарею калибра 122 мм. Обычно там спокойно", - сказал Мотузяник.
По данным разведки, в так называемом «9 полка» российско-оккупационных войск за прошедшие 5 дней произошло 14 случаев самовольного оставления воинской части.
"Такое наглость выявило молодое пополнение подразделения, напуганное масштабными потерями и моральным упадком этого отряда оккупантов", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО.