В АТО ранены трое украинских военных, из-за обстрела боевиками Авдеевки травмы получил местный - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, однако двое наших военнослужащих были ранены», - сказал он.

Также, по словам Мотузяника, еще один военнослужащий на передовой получил тяжелое ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

Кроме того, сообщил он, 29 ноября утром в Авдеевке в результате вражеского обстрела в собственном дворе было ранено гражданское лицо.

По словам Мотузяника, на Луганском направлении боевые действия вчера велись только в Станице Луганской. Оккупанты организовали два обстрелы украинских позиций продолжительностью по 20 минут – сразу после полуночи и поздно вечером.

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На Донецьому направлении после 16.00 противник начал обстрелы в Авдеевке, на позиции «Шахта Бутовка», в Луганском.

"Традиционно наиболее неспокойная обстановка – в Авдеевской промзоне. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, в том числе один – с применением минометов... Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 23 вражеских обстрелов, в том числе 11 – из тяжелого вооружения. Количество вражеских обстрелов втрое превысило показатели двух других направлениях, вместе взятых. Противник применяет тяжелое вооружение (минометы, пушки, танки) по всему фронту – в Марьинском районе, в Новогригоревке и на приморских рубежах. По нашим позициям выпущено 74 артиллерийских и танковых снарядов, а также 112 минометных выстрелов. Самый мощный вражеский обстрел произошел в Новогригоревке, где оккупанты применили минимум артбатарею калибра 122 мм. Обычно там спокойно", - сказал Мотузяник.

По данным разведки, в так называемом «9 полка» российско-оккупационных войск за прошедшие 5 дней произошло 14 случаев самовольного оставления воинской части.

"Такое наглость выявило молодое пополнение подразделения, напуганное масштабными потерями и моральным упадком этого отряда оккупантов", - сказал спикер Минобороны по вопросам АТО.