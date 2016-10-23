В СММ ОБСЕ заявили об очередных препятствия для наблюдателей на трех участках линии разведения в зоне АТО

Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.

«Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)», – говорится в сообщении.

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Как отмечают в миссии, СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.

«СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня – УНИАН) должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование», – отметили в СММ.

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