В СММ ОБСЕ заявили об очередных препятствия для наблюдателей на трех участках линии разведения в зоне АТО
17:55, 23 октября 2016Война
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет об очередном препятствовании деятельности наблюдателей на трех участках линии разведения сил и средств в районе проведения антитеррористической операции.
ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность наблюдателей / Фото УНИАН
Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.
«Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)», – говорится в сообщении.
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Как отмечают в миссии, СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ.
«СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня – УНИАН) должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование», – отметили в СММ.
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