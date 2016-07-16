За сутки в зоне АТО ранены 6 военнослужащих, один - попал в плен
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, но шестеро военнослужащих получили ранения, а один попал в плен.
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. «За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, шесть военнослужащих получили ранения», - сказал он.
Читайте такжеСилы АТО отбили два наступления боевиков на Мариупольском направленииПо словам Лысенко, один военнослужащий попал в плен в ходе патрулирования с целью выявления взрывоопасных предметов.
“Вчера днем в Марьинке по просьбе местных жителей группа украинских военнослужащих отправилась на патрулирование с целью обнаружения взрывоопасных предметов на дороге, где ходят гражданские. Во время патрулирования наша группа попала в засаду, в результате чего один военнослужащий попал в плен”, - сообщил Лысенко.
Также от сообщил, что один военнослужащий, который получил тяжелое ранение в результате подрыва на взрывном устройстве 13 июля, скончался в военном госпитале.