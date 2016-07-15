С начала суток в зоне АТО боевики 26 раз открывали огонь по украинским военным - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности. С начала суток они 26 раз открывали огонь по украинским подразделениям в районе проведения АТО»,- отмечается в сообщении.

На Донецком направлении под обстрелы боевиков из 122 мм артиллерии трижды попали украинские военные в Невельском. Из минометов калибра 82 мм оккупанты били по Зайцевому, Авдеевке, Верхньоторецькому и шахте «Бутовка». Также гранатометы боевики применили вблизи Опытного, боевые машины пехоты - у Майорская, а стрелковое оружие - по защитникам Луганского и Троицкого.

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На Мариупольском направлении российские оккупанты обстреляли опорные пункты сил АТО в Красногоровке из минометов калибра 120 мм. Кроме того, неподалеку Старогнатовки по позициям украинских военных боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в Широкиному - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении НЗФ осуществляли неприцельный минометный огонь вблизи Новозванівки и Новоалександровки, а Станицу Луганскую обстреляли из стрелкового оружия.