Ситуация на востоке Украины накаляется. Этому есть три причины - The Washington Post

Об этом пишет Сэмюэл Рамани в статье "Ситуация в Восточной Украине накаляется. Этому есть три причины", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

29 апреля высокопоставленный чиновник ООН сообщил, что пророссийские "восстания" в Украине достигли самого высокого уровня с августа 2014 года – и что конфликт на востоке Украины только в апреле забрал жизни 173 человек. Этот всплеск насилия ставит под угрозу хрупкое перемирие, установленное Минским соглашением в феврале 2015 года.

Украинские и российские чиновники яростно спорят о том, кто нарушает Минские договоренности. Но отчеты украинской разведки свидетельствуют о том, что Москва развернула бойцов и военную технику в Донецке и других оккупированных Россией городах.

Причины эскалации военных действий:

1) Москва хочет установить контроль над Восточной Украиной

Недавние нарушения режима прекращения огня позволяют предположить, что Москва хочет полностью контролировать политические события в восточной части Украины и сохранить там пророссийские бригады.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины недавно сообщило, что Владислав Сурков, близкий помощник президента России Владимира Путина, в частном порядке встретился с Александром Захарченко, лидером частично признанной "Донецкой Народной Республики". Согласно сообщениям, на этой встрече российские чиновники критиковали Захарченко за то, что он не следовал указаниям российского военного командования. В частности, российские командиры жаловались, что армия Захарченко не использовала российскую финансовую и военную помощь для тех боевых целей, которые определила Москва. Захарченко также подвергся критике со стороны Москвы за то, что не смог вытеснить украинские войска возле Авдеевки.

Вряд ли военная поддержка, которую Россия предоставляет сепаратистам на востоке Украины, направлена на расширение. Вместо этого Путин, похоже, начинает небольшие военные кампании, чтобы определить, какие пророссийские бригады лояльны к Москве. Осенью прошлого года профессор Колумбийского университета и ведущий эксперт по внешней политике России Роберт Легвольд утверждал, что перспектива российского военного нападения на Одессу или Киев значительно ослабла.

Вместо этого, цепочка российских военных подразделений пытается укрепить контроль и дисциплину – отчасти потому, что жесткая позиция на востоке Украины поможет России удержать Донбасс. В январе Путин назначил бывшего министра внутренних дел Бориса Грызлова представителем России в контактной группе, предусмотренной Минскими договоренностями. Назначение старшего союзника Путина демонстрирует, насколько важно для России укрепить авторитет на Донбассе.

Кремль также занялся восстановлением экономики Донбасса, решив не оставлять эту задачу российским частным предприятиям. Сергей Назаров, замминистра, специализирующийся на региональном экономическом развитии, стал инициатором крупного проекта по развитию, который охватывает финансовые, энергетические, транспортные и торговые секторы Донбасса. Россия надеется, что, подтвердив свое господство над военными, бюрократическими и экономическими институтами Донбасса (даже если для этого необходимо использование мелких вооруженных сил), она сможет укрепить свой международный статус и реализовать стремление к мировому господству.

2) Россия считает украинских политиков угрозой для перемирия

В то время, как Россия и прокремлевские сепаратисты несут основную ответственность за военные действия, которые дестабилизируют восточную Украину, европейские лидеры критикуют также украинских политиков за нежелание поддержать соглашение о прекращении огня. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в марте заявил, что и Киев, и Москва несут ответственность за ухудшение ситуации с безопасностью. В таких проблемных вопросах, как отвод тяжелых вооружений или продвижение запланированных обменов заключенными, прогресс со стороны Киева почти отсутствует, так же, как в случае с амнистией. Украина также сопротивляется проведению выборов в сепаратистских оккупированных регионах, что является ключевым пунктом Минских соглашений.

Эти неудачи являются результатом недавних политических потрясений, а также глубокой поляризации в Украине. Москва заинтересована в том, чтобы эксплуатировать эти проблемы, перекладывая вину за недавнюю эскалацию напряженности на медленные политические реформы в Украине. Путин оказывает давление на украинский парламент, чтобы тот принял радикальные конституционные реформы, санкционированные вторым минским соглашением. Эти реформы предоставят Донбассу постоянный особый статус по закону, что может стать главной символической победой России в вопросе укрепления своей власти на востоке Украины.

Но националисты и популисты в украинском парламенте продолжают блокировать эти реформы. Эти фракции вдохновлены риторикой таких политических лидеров, как экс-премьер Юлия Тимошенко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и такими крайними правыми группами, как "Правый сектор". Путин считает этих лидеров еще более анти-российскими, чем нынешний президент Украины Петр Порошенко.

В Украине эти группы становятся все более популярными, благодаря их борьбе с политикой жесткой экономии и критике неудач Порошенко в борьбе с коррупцией. Их влияние в стране постоянно растет. Тимошенко раскритиковала меры по децентрализации в конституционном пакете реформ, который, по ее мнению, способствует реализации интересов России. Летом прошлого года ряд крайних правых националистов открыто призывали нарушить перемирие и протестовали против реализации Минских соглашений.

Это растущее политическое влияние распространилось и на международной арене. В недавней статье в "Moscow Times" Владимир Фролов отметил, что российские официальные лица решительно не одобряют то, что Германия поддерживает украинских законодателей, которые стремятся отделить конституционные реформы от Минских договоренностей. Если вспомнить прошлую риторику, логично предположить, что Россия рассматривает растущие сомнения по поводу готовности Украины реализовать Минское соглашение, как законное оправдание возрождения военных действий в Украине.

3) Растущее военное присутствие НАТО в Черном море

Россия боится быть окруженной НАТО, что также служит объяснением эскалации военных действий в Украине. В последние месяцы чиновники Пентагона работали над тем, чтобы расширить военное присутствие США и НАТО в Восточной Европе. Расходы США на оборону в Европе вырастут до $ 3,4 млрд в 2017 году, необходимо модернизировать арсенал оружия НАТО и создать силы быстрого реагирования для защиты Восточной Европы от потенциальной российской агрессии.

Члены НАТО поддерживают усиленное присутствие НАТО в Черном море. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который враждует с Путиным, недавно выразил обеспокоенность по поводу способности НАТО противостоять российскому контролю над побережьем. Румыния, с аналогичными опасениями, приветствовала решение США о развертывании истребителей F-22 в Бухаресте в конце апреля.

В феврале Россия устроила массовые военные учения вблизи Крыма, которые были явным признаком опасений Путина из-за расширения присутствия НАТО. Министерство обороны России заявило, что мобилизация 8500 военнослужащих и более 1000 единиц военной техники необходима для защиты России.

В последние месяцы российские самолеты стали слишком часто летать в опасной близости от военных кораблей НАТО. Поскольку Крым и военно-морская база в Севастополе имеют жизненно важное стратегическое значение для реализации российских амбиций в регионе, Москва ожидает, что более сильное военное влияние России в Украине сможет сдерживать дальнейшие "провокации НАТО" в Черном море.

Одним словом, эскалацию военных действий на востоке Украины можно объяснить желанием России укрепить свое влияние на оккупированных территориях, а также ответить на враждебность со стороны Украины и НАТО.

Что дальше? Вероятно, стоит ожидать краткосрочного тактического усиления военных действий, с последующим восстановлением замороженного конфликта. Но даже если эти военные действия будут непродолжительными, будущее Минских договоренностей и перспективы мира в Украине висят на волоске.