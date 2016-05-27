СМИ рассказали о потерях Украины по военной технике и артиллерии из-за войны на Донбассе

Об этом свидетельствует данные ежегодного отчета The Military Balance-2016, передает "Апостроф".

Если сравнить данные 2016 года с тем, что имела Украина до начала войны, то бросается в глаза огромная убыль, прежде всего, в артиллерии и бронетехнике.

В обзоре The Military Balance-2013 указывается, что два с половиной года назад Украина имела 1100 различных модификаций танков Т-64 (в хранилищах находились 165 танков Т-80, 600 Т-72, 650 Т-64 и 20 Т-55); свыше 3 тысяч ББМ, включая 994 БМП-1 и 1434 БМП-2, а также 3351 единицу ствольной и реактивной артиллерии.

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При этом в 2013 году эксперты IISS указывали, что из-за провала оборонной реформы украинская армия способна защищать лишь "ограниченную территорию", а большое количество советского оборудования нуждается в замене.

Простое сравнение обоих документов показывает, что за последние два года украинская армия лишилась более 300 танков, свыше половины ББМ, а также почти 50% артиллерийских систем. Такие потери можно пояснить только боевыми действиями на Донбассе, активная фаза которых происходила летом 2014 и зимой 2015 года, причем велись они исключительно оружием сухопутных войск. Боевая авиация применялась в ограниченных масштабах, поэтому ее убыль исчисляется единицами.