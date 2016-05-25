Стратегический оборонный бюллетень Украины получил положительные отзывы партнеров по НАТО - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявляет, что одобренный Стратегический оборонный бюллетень получил положительные отзывы от партнеров по НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на сегодняшнем заседании Национального совета реформ.
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«Могу отметить, что очень хорошо, когда есть такое сочетание, когда у нас утвержден Стратегический оборонный бюллетень на заседание СНБО и мы получили очень положительные отзывы от наших партнеров по НАТО, где определено, что это большой судьбоносный, я не побоюсь этого слова, документ, который полностью предусматривает кардинальное реформирование сектора обороны и безопасности», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил Стратегический оборонный бюллетень, который предусматривает развитие оборонных возможностей Украины до 2020 года и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере.
"Согласно нему, предусматривается развитие оборонных возможностей Украины в период до 2020 года, реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере. Документ характеризуется конкретностью определенных задач и установлением жестких сроков их выполнения", - подчеркнули в СНБО.
На основе этого бюллетеня будет обеспечено стратегическое планирование в оборонном секторе, что воплотится в соответствующие государственные программы. Принятие этого бюллетеня является важным шагом в направлении усиления оборонного потенциала страны и евроатлантической интеграции Украины, подчеркнули в Совете нацбезопасности.