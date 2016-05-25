Стратегический оборонный бюллетень Украины получил положительные отзывы партнеров по НАТО - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на сегодняшнем заседании Национального совета реформ.

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«Могу отметить, что очень хорошо, когда есть такое сочетание, когда у нас утвержден Стратегический оборонный бюллетень на заседание СНБО и мы получили очень положительные отзывы от наших партнеров по НАТО, где определено, что это большой судьбоносный, я не побоюсь этого слова, документ, который полностью предусматривает кардинальное реформирование сектора обороны и безопасности», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил Стратегический оборонный бюллетень, который предусматривает развитие оборонных возможностей Украины до 2020 года и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере.

"Согласно нему, предусматривается развитие оборонных возможностей Украины в период до 2020 года, реформирование системы управления Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО и усиление демократического гражданского контроля в оборонной сфере. Документ характеризуется конкретностью определенных задач и установлением жестких сроков их выполнения", - подчеркнули в СНБО.

На основе этого бюллетеня будет обеспечено стратегическое планирование в оборонном секторе, что воплотится в соответствующие государственные программы. Принятие этого бюллетеня является важным шагом в направлении усиления оборонного потенциала страны и евроатлантической интеграции Украины, подчеркнули в Совете нацбезопасности.