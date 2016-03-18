Минские соглашения не обязывают военных молчать в ответ на обстрелы боевиков - Бессмертный

01:29, 18 марта 2016
Война
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В Минских договоренностях нигде не написано, что украинская сторона должна молчать в ответ на использование тяжелых видов оружия со стороны боевиков.

скріншот відео / 5.ua

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил переговорщик с украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный, переда ТСН.

Безсмертный подчеркнул, что украинская сторона максимально выполняет Минские соглашения.

"Более того, в дополнениях к протоколу указывается, что украинская сторона должна действовать адекватно, даже путем возвращения боевых единиц на предыдущие места дислокации", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено обострением ситуации безопасности на Донбассе, вызванным увеличением количества обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

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