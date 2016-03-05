У боевиков недостаточно сил для полномасштабной агрессии - Генштаб ВСУ

На сегодняшний день у боевиков на Донбассе недостаточно сил и средств для проведения полномасштабной агрессии.

Об этом начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Да, мы эту информацию о ситуации в зоне АТО получаем от наших коллег (разведка). Эту информацию мы анализируем и делаем соответствующие коррективы в планы боевых учений и подготовки. О прогнозах и наших действиях, связанных с возможной эскалацией ситуации, то мы в публичный плоскости постоянно говорим следующий тезис: в случае, если ситуация на востоке будет оставаться на том же уровне, как она есть, мы в определенные сроки - конец марта-апрель проведем демобилизацию тех военнослужащих, которые призывались в начале прошлого года в рамках 4-й волны мобилизации", – сказал Селезнев.

Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ добавил: "Относительно наших возможностей, мы делаем ставку не на количественный состав, а качественный. И именно сегодня, в эти дни, на всех полигонах подразделения проходят очередной этап боевого слаживания для того, чтобы иметь боевую выучку и быть готовыми к выполнению заданий, в том числе в АТО".

Селезнев подчеркнул, что "по состоянию на сегодняшний день у боевиков недостаточно сил и средств для проведения полномасштабной агрессии".

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Как сообщал УНИАН, 4 марта представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что обстановка на Донбассе характеризуется подготовкой противника к активизации боевых действий с целью расширения подконтрольных им территорий.

Кроме того, он заявил о росте уровня угрозы применения сил и средств Черноморского флота РФ для высадки морского десанта на Азовском побережье под видом действий подразделения 1-го армейского корпуса.

Также, по данным разведчиков, на временно оккупированных территориях Донецкой области "зачищают" командиров боевиков, и вместо них назначают кадровых офицеров РФ.