На Донбассе боевики собираются захватить новые территории – разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«Ситуация на временно оккупированных территориях остается сложной. Обстановка характеризуется подготовкой противника к активизации боевых действий с целью расширения подконтрольных территорий, проведением мероприятий по поддержанию передовых подразделений в готовности к немедленному применению в условиях резких изменений обстановки, в том числе за счет скрытной переброски подразделений противника к линии разграничения», - сказал он.

По словам Скибицкого, боевики проводят учебно-боевые мероприятия в единой системе оперативной и боевой подготовки ВС РФ с отработкой частями и соединениями 1 и 2 АК вопросов наступательной тематики и условного поражения реальных объектов сил АТО. Кроме того, отметил Скибицкий, противник накапливает боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другие материальные средства, которые доставляются из России.

Сегодня в разведке также сообщили, что продолжается переброска с территории РФ боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств для нужд 1-го и 2-го "армейских корпусов". В частности зафиксировано прибытие эшелонов в следующие пункты назначения: Дебальцево – 240 тонн дизельного топлива; Иловайск – 120 тонн дизельного топлива и пять вагонов с материально-техническими средствами; Ясиноватую – 320 тонн боеприпасов; Краснодон – 120 тонн дизельного топлива и 400 тонн боеприпасов.