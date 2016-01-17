За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет – пресс-офицер
09:34, 17 января 2016Война
358
Силы АТО не открывают огонь в ответ на провокации боевиков.
REUTERS
Вследствие обстрелов на протяжении минувших суток никто из украинских военных не погиб и не был ранен. Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО Андрей Задубинный, пишет "112 Украина".
Читайте такжеВ ОБСЕ прокомментировали субботний обстрел автомобиля миссии на Донбассе
Также он добавил, что украинские военные продолжают соблюдать Минские соглашения и сохраняют "режим тишины".
Как сообщалось, всего в течение минувших суток боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведения АТО. Несколько обстрелов украинских позиций со стороны террористов зафиксировано и после полуночи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter