За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет – пресс-офицер

Вследствие обстрелов на протяжении минувших суток никто из украинских военных не погиб и не был ранен. Об этом заявил пресс-офицер штаба АТО Андрей Задубинный, пишет "112 Украина".

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Также он добавил, что украинские военные продолжают соблюдать Минские соглашения и сохраняют "режим тишины".

Как сообщалось, всего в течение минувших суток боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня в зоне проведения АТО. Несколько обстрелов украинских позиций со стороны террористов зафиксировано и после полуночи.