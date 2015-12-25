Главарь боевиков "ЛНР" усомнился в "геройстве" Гиви и Мотороллы

Лидер террористической группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что популярность боевиков "ДНР" – результат пиара и работы журналистов. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Грэму Филлипсу, который не скрывает своей "симпатии" к "республикам". Лидера группировки цитирует "Остров"

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Плотницкий усомнился в "геройстве" боевиков "ДНР" Гиви и Моторолы, назвав их "имиджевым пиаром, которые создали журналисты". Он утверждает, что в "ЛНР" "есть более достойные герои, но о них ничего не известно".

Также Плотницкий прокомментировал резонансное убийство "полевого командира казаков" Павла Дремова: "Вы уверены, что в ДНР не убивают командиров? Возможно вы о них ничего не знаете".

Как сообщалось, по данным МВД Украины, 11 декабря полевой командир террористов "казачий атаман" Дрёмов погиб в результате подрыва его автомобиля на трассе между Первомайском и Стахановым в Луганской области.