Убийство главаря "казаков" Дрёмова: украинская сторона отрицает причастность к его смерти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

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"Никоим образом украинская сторона к этому убийству не причастна. Мы наблюдаем, какие внутренние распри у них внутри продолжаются. Таким образом - это результат противоречий, царящих между боевиками, а также их российскими кураторами", - сказал Мотузяник.

По данным МВД Украины, 11 декабря полевой командир террористов "казачий атаман" Дрёмов погиб в результате подрыва его автомобиля на трассе между Первомайском и Стахановым в Луганской области.