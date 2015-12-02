Боевики активно проводят перегруппировку своих сил и средств - ИС

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что в ходе продолжающихся активных обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов подразделениями российско-террористических войск используются, помимо стрелкового вооружения, также 82-мм и 120-мм минометы, зенитные установки, гранатометы различного типа, штатное вооружение ББМ.

Также, по данным Тымчука, террористы несколько раз обстреляли населенные пункты, находящиеся под их собственным контролем.

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Кроме того, он сообщил, что продолжает фиксироваться активность ДРГ и мелких пехотных групп боевиков на переднем крае и на нейтральной полосе (с целью проведения разведки, минирования местности и внезапных обстрелов с дальности эффективного огня).

Отмечается, что сразу на нескольких участках вдоль линии разграничения фиксируется прибытие на передний край бронетехники боевиков (в основном БМП и БТР) – севернее Саханки, в районе Озерянки, Еленовки и Александровки, на участке от Красногоровки до района севернее Авдеевки (на последнем участке во второй линии также фиксируется присутствие танков террористов).

Тымчук также сообщил, что в районе н.п.Донецк на Минеральное и Яковлевку по кольцевой дороге переброшена техника и боевики.

По данным Тымчука, в Петровском районе Донецка действует сводное подразделение ("батальон") боевиков, которое периодически открывает огонь по украинским позициям в районе н.п. Марьинка и Красногоровка. У данного подразделения на вооружении не менее 5 единиц 82-мм минометов, которые боевики периодически перемещают с помощью нескольких грузовиков, а также 7-8 единиц ББМ.

Кроме того, боевики продолжают перебрасывать к Донецкому аэропорту, на Спартак, в Ленинское и район Горловки подкрепление в виде вооружения и живой силы.

Тымчук также отметил, что боевики продолжают укреплять свои позиции по рубежу Саханка-Дзержинское-Заиченко. Со стороны Безыменного переброшено еще 3 ББМ. Группа "отлично вооруженных и оснащенных боевиков" (до взвода, 20-25 чел.) прибыла в район Заиченко, добавил он.

В то же время, по данным ИС, боевики "ЛНР" продолжают скрытно усиливать свои группировки в районе Стаханова и севернее Луганска.