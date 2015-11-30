Боевики в районе Горловки подтягивают к фронту военную технику - Тымчук

В районе оккупированной Горловки Донецкой области фиксируется активность боевиков, которые подтягивают к фронту вооружение и военную технику.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Продолжает фиксироваться активность боевиков на северных и северо-западных окраинах н.п. Горловка. Фактически каждые сутки обстреливаются позиции сил АТО со стороны Гольмовского, Зайцево и с позиций боевиков севернее Майорского авторынка. Огонь ведется в основном по позициям в районе н.п. Дача, Кодема, Шумы и другим участкам, прилегающим к трассе Горловка-Артемовск", - написал Тымчук.

Читайте такжеПод Донецком боевики обстреляли гражданский автомобиль, тяжело ранив одного человека

При этом, по данным ИС, среди боевиков так называемого "Горловского гарнизона" активно обсуждается "приказ командования "1-го армейского корпуса ДНР" о переброске на линию Горловка-Дебальцево дополнительных артиллерийских и минометных подразделений (включая подразделения РСЗО и САУ)".

Кроме того, отметил Тымчук, "продолжают муссироваться слухи о запланированном наступлении российско-террористических войск в начале декабря".

"На восточной окраине Горловки боевики подтягивают к фронту вооружение и военную технику. Зафиксирована переброска бронегруппы террористов (3 ед. БМП-2, 2 ед. БМП-1 и 3 ед. БТР-80)", - написал он.