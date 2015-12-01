Канада передала ВСУ роботизированное оборудование для разминирования - Генштаб

В ближайшее время техника будет направлена в зону АТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Генерального штаба ВСУ Алексей Мазепа.

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"На днях ВСУ получили от правительства Канады новейшее оборудование для разминирования. В частности роботизированную систему для работ по разминированию, защитные костюмы повышенной степени подвижности и телескопический манипулятор. Такое оборудование сводит к минимуму риски сапера во время разминирования или обезвреживания взрывных устройств. В ближайшее время оно будет направлено в зону проведения АТО", - сказал Мазепа.

Речь идет о роботизированных системах TALON, защитных костюмах EOD9 повышенной степени подвижности и телескопических манипуляторах.

Добавим, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо Канада будет способствовать усилению способности ВСУ противодействовать современным вызовам и угрозам.