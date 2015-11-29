Канада будет содействовать усилению способности ВСУ противодействовать современным вызовам и угрозам – Трюдо

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Париже на полях климатической конференции, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе первой встречи с новым главой правительства Канады глава Украинского государства проинформировал собеседника об актуальном развитии ситуации на Донбассе и акцентировал внимание на важности поддержания трансатлантического единства в вопросе сохранения санкций в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе президента Украины отметили, что Трюдо на встрече с Порошенко заверил его в полной поддержке народа Украины в борьбе за отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул готовность Канады продолжать осуществлять давление на Москву, а также всячески помогать Украине, в частности, усиливая способность Вооруженных Сил Украины противодействовать современным вызовам и угрозам.

«Лидеры Украины и Канады подчеркнули важность дальнейшего углубления особого партнерства между государствами, в частности в торгово-экономической и военно-технической сферах. Собеседники отметили необходимость оперативной подготовки к подписанию двустороннего соглашения о зоне свободной торговли», - сообщают в пресс-службе.

Премьер Канады проинформировал президента Украины о результатах заседания «Большой двадцатки» в Анталии, заверив в трансатлантической солидарности с Украиной.

Президент Украины поблагодарил главу правительства Канады за солидарность с Украинским народом в дни, когда весь мир вспоминает жертв Голодомора–геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Стороны также обсудили вопрос упрощения визового режима для граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, находясь в Париже с целью участия в 21-й Конференции ООН по вопросам изменения климата, президент Украины Порошенко встретился с премьер-министром Канады Трюдо.

Стороны обсудили развитие военного, экономического сотрудничества и упрощение визового режима между двумя странами.

29-30 ноября Порошенко во Франции принимает участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В ходе Парижской конференции Порошенко также проведет ряд встреч с главами государств и правительств. В частности, еще запланированы встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Справка УНИАН. Рамочная конвенция ООН по изменению климата - это международный экологический договор, цель которого состоит в стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.

Цель Парижской конференции - сдержать климатические изменения, которые угрожают обществам. Конференция должна завершиться подписанием универсального и обязательного для всех соглашения, которое очертит рамки перехода к экономикам с низким уровнем выбросов углеродных соединений и способным противостоять климатическим изменениям.