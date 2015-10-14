В ОБСЕ зафиксировали два факта пересечения украинско-российской границы похоронными фургонами

Об этом говорится в недельном отчете миссии с 7 по 13 октября 2015 года.

"На протяжении отчетного периода, Наблюдательная миссия видела два похоронные фургоны, которые пересекали границу через пограничный пункт пропуска «Донецк»», - говорится в отчете.

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В частности, первый похоронный фургон, зарегистрированный в Украине, пересек границу с Украиной в Российскую Федерацию вечером 8 октября. На фургоне был надпись «Ритуальные услуги Харон». Наблюдательная миссия не смогла установить, была в фургоне гроб, или нет.

"Второй похоронный фургон пересек границу с Украиной в Российскую Федерацию утром 13 октября", - говорится в отчете.

Наблюдательная миссия и в этом случае не смогла установить, перевозил фургон гроб, или нет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала перевозки украинским микроавтобусом "груза-200" в РФ.

Тогда, в миссии отметили, что на микроавтобусе на лицевой стороне было черно-белое изображение "Груз-200" на русском языке, а на обеих сторонах также на русском языке было написано "Ритуальные услуги Анубис".