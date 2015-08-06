За год с территории боевиков в Россию выехала 21 машина с "грузом 200" - ОБСЕ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой главу миссии в Ростовской области Поля Пикара, соответствующие авто были зафиксированы на российских пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк".

Стоит отметить, что сопредельные украинские пограничные пункты находятся на территории, которая не является подконтрольной правительству Украины.

Читайте такжеТела погибших в зоне АТО российских солдат сжигают в мобильных крематориях – конгрессмены США

"Машины с надписью "груз 200" проезжают через границу, либо просто цифры "200". Всего за год проехали 21 такая машина", - сказал Пикар на пресс-конференции.

В то же время, как отмечается, наблюдатели не могут точно сказать, что находилось в тех машинах, потому что они закрытые.