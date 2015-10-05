СБУ задержала двух вооруженных боевиков "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Возле села Григоровка Тельмановского района Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержала двух боевиков террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что двое граждан Украины добровольно присоединились к террористам и с прошлого года принимали активное участие в боевых действиях против украинских подразделений. Во время задержания у боевиков изъят ручной пулемет и автомат. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.