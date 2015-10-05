СБУ задержала двух вооруженных боевиков "ДНР"
16:24, 05 октября 2015Война
1568 0
Служба безопасности Украины задержала двух боевиков «ДНР» с ручным пулеметом и автоматом.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Возле села Григоровка Тельмановского района Донецкой области Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины задержала двух боевиков террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.
Читайте такжеСБУ задержала боевика, который планировал взорвать блокпост военных в Дзержинске
Отмечается, что двое граждан Украины добровольно присоединились к террористам и с прошлого года принимали активное участие в боевых действиях против украинских подразделений. Во время задержания у боевиков изъят ручной пулемет и автомат. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter