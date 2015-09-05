СМИ публикуют фото российского контрактника, который воюет на Донбассе

Об этом свидетельствуют фотографии гражданина Российской Федерации Алексея Ломаева, которые он опубликовал на свой странице в сети Instagram 4 сентября, передают Новости Донбасса.

На фото Ломанов позирует с символикой оккупационной военной группировки «Спарта» во дворе Донецкого городского совета с так называемым «заместителем командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуардом Басуриным» и в здании горсовета.

На нем нет знаков различия российского военно служащего, однако в своем аккаунте 24 недели назад он пишет, что заключил контракт. А 11 августа он фиксирует как едет в Донецк из Краснодара Российской Федерации. После этого он позирует с оружием и коноплей в полях оккупированной части Донецкой области.

В геолокации фотографий за последние полгода часто упоминается станица Раевская под Новороссийском, где расположен крупный военный полигон. Есть в аккаунте и видео с полигона в России и конопляных полей Донбасса.

Также часто упоминается название 7-й гвардейской десантно-штурмовая дивизии и 108-го гвардейского десантно-штурмового ордена Красной Звезды полка — подразделения этой дивизии, расположенного в Новороссийске.

В комментариях он подтверждает, что проходил срочную службу, а сейчас уже не срочник и продолжает служить

В своем профиле в сети "Вконтакте" указывает, что он из Донецка. В названии профиля есть сочетание цифр 1488, которое любят представители неонацистских организаций.