Генштаб назвал провокацией слухи о якобы подготовке наступления ВСУ на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

"Это нагнетание антиукраинской истерии на оккупированных территориях и в России, осуществляется для подготовки населения к очередному ухудшению социальных стандартов в результате запланированных действий российско-террористических войск по захвату новых территорий, в первую очередь “серой зоны”, вроде бы в ответ на активность Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

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Подобные фальсификации Минобороны и Генштаб назвали "очередной информационно-пропагандистской провокацией против народа Украины, что должно оправдать запланированные действия российско-террористических войск по срыву Минских договоренностей, а также отводу вооружения калибра менее 100 миллиметров".

"Мы однозначно заявляем, что Вооруженные Силы Украины не допустят провокаций в Донецкой и Луганской областях, но, в случае попыток наступления боевиками и российскими наемниками, окажут достойный отпор врагу", - отмечается в заявлении Генштаба.

«ПАНІКА» В РЯДАХ СЕПАРАТИСТІВНещодавно у мережі Інтернет з’явився ряд приголомшливих матеріалів щодо планів наступу ук... Posted by Прес-служба Генерального штабу ЗСУ on Friday, August 21, 2015

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Ранее УНИАН сообщал, что по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на Донбассе с августа 2014 года происходит военный конфликт, развязанный на основе гибридной войны высшим руководством России.