Милиция Донетчины озвучила потери в Авдеевке с начала года: 31 погибший, 87 раненых

Об этом сообщил начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в период с 1 января по 4 августа 2015 года Авдеевка находится под постоянными обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

«За текущий период, в результате обстрелов, из числа мирного населения погиб 31 человек, из них - 11 женщин, 20 мужчин. Ранены 87 человек, из которых 23 женщины, 61 мужчина и 3 детей (2002, 2006 и 2014 года рождения)», - заявил Аброськин.

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Также он добавил, что террористы целенаправленно разрушают инфраструктуру, в том числе Авдеевский коксохимический завод.

«Самое страшное - боевики умышленно наносят артиллерийские удары по жилым домам мирных жителей. Это люди, которые остались в городе только потому, что некуда выезжать. Работа на заводе - это их жизнь, их основной заработок, который позволяет им выжить. Как сказала одна из местных жительниц, умереть не боюсь, калекой остаться страшно. Этим преступлениям, обстрелам мирных граждан, нет срока давности», - подчеркнул Аброськин.