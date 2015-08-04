Ситуация на Донецком направлении в зоне АТО продолжает ухудшаться

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. По его словам, на Луганском направлении двумя основными точками напряженности были пгт Станица Луганская и передовые украинские позиции на правом берегу Северского Донца в районе Бахмутской трассы. Противник продолжает придерживаться тактики ночных провокационных обстрелов с применением гранатометов и минометов.

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"Кратковременные вооруженные провокации противника состоялись в Счастье, а в Золотом по украинским опорным пунктам боевики отработали из миномета и зенитной установки. Фактов применения танков и ствольной артиллерии на участке фронта от российской границы до Попасной не зафиксировано", - отметил Александр Мотузяник.

Вместе с тем, по данным руководителя пресс-службы АП по вопросам АТО, на Донецком направлении обстановка продолжает ухудшаться. На линии соприкосновения от Троицкого до Ленинского, что охватывает наши передовые позиции возле Горловки и Светлодарска, режим тишины со стороны боевиков нарушается систематически.

"Перестрелки с применением стрелкового оружия, минометов и даже бронетехники происходят и днем, и ночью. Уже после захода солнца враг подтягивает и применяет танки и тяжелые минометы, ведя огонь прямо из жилых кварталов Горловки и ее пригородов", - отметил он.

По словам Александра Мотузяника, вблизи села Троицкое Ясиноватского района, которое находится недалеко от пересечения двух стратегических железных дорог Донбасса: Константиновка – Донецк и Горловка – Красноармейск, противник около часа вел обстрел наших позиций из 152-мм пушек, которые установлены в Никитовском районе Горловки, возле русла канала Северский Донец – Донбасс.

"На западных окраинах Донецка боевые действия продолжаются в круглосуточном режиме. Под вражеским артиллерийским огнем вновь оказываются украинские позиции и населенные пункты Ясиноватского и Марьинского районов в ближнем тылу, которые расположены на расстоянии 10-15 км от фронта (речь идет о Первомайском, Невельском, Галициновке)", - отметил Александр Мотузяник.

Также он добавил, что на Мариупольском направлении основные боевые действия велись в районе Старогнатовки, где противник провел мощные минометные и артиллерийские обстрелы наших позиций. Вчера огонь открывался в темное время суток – сразу после полуночи и поздно вечером.