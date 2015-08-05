У СБУ есть доказательства присутствия 3,5 тысяч военных РФ во время операции в Иловайске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук сегодня на брифинге в Киеве.

«Присутствие 3,5 тысяч российских военных доказано документально», - заявил он.

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«Это подтверждено вещественными доказательствами, фактическими данными, показаниями», - добавил Остафийчук.

Он также отметил, что в настоящее время продолжается экспертиза.

В свою очередь главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что приказ на вторжение в Украину лично был отдан начальником Генштаба ВС РФ подчиненным командирам 24 августа 2014 года и он был реализован тремя батальонно-тактическими группами, личный состав - более 3,5 тыс. человек, около 60 танков, 320 БМД, 60 орудий.