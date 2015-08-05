Матиос: Генштаб РФ разрабатывал план вторжения в Украину с 2013 года (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

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«В июле 2013 года им было инициировано расширение полномочий Генштаба по координации деятельности всех федеральных органов исполнительной власти», - сообщил Матиос.

Также он добавил, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года при помощи всех видов медиа-ресурсов РФ организовано и начато ведение информационно-пропагандистской подрывной деятельности и негативное искажение событий на «Евромайдане».

Кроме этого, по данным главного военного прокурора, в марте-апреле 2014 года организовано обучение, финансирование, поставка вооружения, боеприпасов, военной техники преступным группам, которые под непосредственным руководством разведывательно-диверсионных групп ГРУ, вместе с парамилитаризованными формированиями российского казачества и укомплектованным гражданами РФ батальоном «Восток» создали террористические организации «ДНР» и «ЛНР», осуществив захват административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры.

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Во второй половине августа 2014 под Иловайском развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

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Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных в то время не было.

В октябре 2014 года председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что во всех эпизодах Иловайской трагедии погибло около тысячи военнослужащих.

17 апреля этого года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что на сегодняшний день документально подтверждена гибель 459 человек в боях под Иловайск.