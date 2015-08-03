В течение суток боевики 46 раз нарушили режим тишины, используя артиллерию и минометы

Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает пресс-центр АТО.

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"В общем, сегодня с полуночи до 18 часов противник 46 раз нарушил режим прекращения огня. 4 раза бандиты применяли артиллерию, 15 – минометы, 13 – стрелковое оружие и гранатометы, трижды стреляли из танка. В ответ на провокации врага силы АТО вели огонь из вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, наибольшая активность врага была зафиксирована с полуночи до 6 утра. В частности оккупанты в районе Донецка трижды били со 120 - миллиметровых минометов по Авдеевке. А в 3.10 со стороны Спартака бандиты ударили по мирным кварталам города из артиллерии калибра 152 миллиметра. Также в 4 часа из 120-миллиметровых минометов, а в 5.30 из артиллерии преступники стреляли Троицкому. Кроме того под огнем танка наемников оказались Опытное и Первомайское.

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования дважды со 120-миллиметровых минометов и дважды из артиллерии калибра 122 миллиметра вели огонь по позициям сил АТО в Старогнатовке

На Луганщине около 4 и 5 часа враг накрыл минами 120-го калибра Крымское, добавили в штабе.