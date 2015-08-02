После относительного затишья на Мариупольском направлении возобновились боевые действия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

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Он отметил, что в первой половине дня противник вел танковый обстрел наших позиций под Волновахой. «Утром вражеский снайпер провел обстрел позиции украинских военных вблизи Широкино, а поздно вечером члены бандформирований обстреляли их из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов», - добавил представитель.

По его словам, также в течение дня враг обстрелял позиции украинских военных в районе села Чермалык Волновахского района из гранатометов и стрелкового оружия.