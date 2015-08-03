В зоне АТО самая сложная обстановка на западных окраинах Донецка
В зоне АТО не утихают бои, самая сложная обстановка на западных окраинах Донецка.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, на Луганском направлении наиболее сложной остается ситуация в Станично-Луганском районе. Боевики провели две серии провокаций – рано утром и поздно вечером. При этом тяжелое вооружение со стороны противника не применялось.
Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, 15 ранены
"В то же время с 22 часов до полуночи боевики вели огонь по селу-спутнике Станицы Луганской – Валуйскому. Противник стрелял из 152-мм пушек, которые расположены непосредственно в городе Луганск. Единичные провокации с применением стрелкового оружия и минометов зафиксированы возле Счастья и села Орехово на Бахмутской трассе", - отметил Андрей Лысенко.
Наши блокпосты возле села Золотое противник обстреливал из минометов в течение целого дня. Огонь велся со стороны оккупированного Первомайска.
"На Донецком направлении чрезвычайно сложной остается ситуация в районе Светлодарска. Вчера утром вражеский минометный обстрел наших позиций продолжался более 3 часов. Под огонь также попали наблюдатели Совместного центра по контролю и координации – мины разорвались в 100 метрах от пункта управления. В треугольнике Логвиново – Калиновка – Коммуна боевики сосредоточили большое количество тяжелой военной техники и открыто обстреливают украинские позиции, в том числе и в светлое время суток. Позиции на линии Санжаровка – Рассадки – Луганское успешно удерживаются силами АТО", - отметил представитель АП по вопросам АТО.
Также, по словам Лысенко, в районе Горловки вчера было достаточно спокойно. Зафиксировано лишь несколько вооруженных провокаций на линии соприкосновения в северо-западных окрестностях этого оккупированного города. От Ленинского до Верхнеторецкого вчера режим тишины в целом сохранялся.
"На западных окраинах Донецка обстановка остается неизменно сложной. Боевые действия с эпизодическим применением танков и артиллерии ведутся в круглосуточном режиме. Под вражеским обстрелом оказались жилые кварталы Авдеевки и Водяного. Следует отметить, что активность боевиков возле Марьинки несколько снизилась", - сообщил он.