В зоне АТО самая сложная обстановка на западных окраинах Донецка

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, на Луганском направлении наиболее сложной остается ситуация в Станично-Луганском районе. Боевики провели две серии провокаций – рано утром и поздно вечером. При этом тяжелое вооружение со стороны противника не применялось.

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"В то же время с 22 часов до полуночи боевики вели огонь по селу-спутнике Станицы Луганской – Валуйскому. Противник стрелял из 152-мм пушек, которые расположены непосредственно в городе Луганск. Единичные провокации с применением стрелкового оружия и минометов зафиксированы возле Счастья и села Орехово на Бахмутской трассе", - отметил Андрей Лысенко.

Наши блокпосты возле села Золотое противник обстреливал из минометов в течение целого дня. Огонь велся со стороны оккупированного Первомайска.

"На Донецком направлении чрезвычайно сложной остается ситуация в районе Светлодарска. Вчера утром вражеский минометный обстрел наших позиций продолжался более 3 часов. Под огонь также попали наблюдатели Совместного центра по контролю и координации – мины разорвались в 100 метрах от пункта управления. В треугольнике Логвиново – Калиновка – Коммуна боевики сосредоточили большое количество тяжелой военной техники и открыто обстреливают украинские позиции, в том числе и в светлое время суток. Позиции на линии Санжаровка – Рассадки – Луганское успешно удерживаются силами АТО", - отметил представитель АП по вопросам АТО.

Также, по словам Лысенко, в районе Горловки вчера было достаточно спокойно. Зафиксировано лишь несколько вооруженных провокаций на линии соприкосновения в северо-западных окрестностях этого оккупированного города. От Ленинского до Верхнеторецкого вчера режим тишины в целом сохранялся.

"На западных окраинах Донецка обстановка остается неизменно сложной. Боевые действия с эпизодическим применением танков и артиллерии ведутся в круглосуточном режиме. Под вражеским обстрелом оказались жилые кварталы Авдеевки и Водяного. Следует отметить, что активность боевиков возле Марьинки несколько снизилась", - сообщил он.