За сутки на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, 15 ранены

Кроме того, четверо бойцов АТО погибли в результате обстрела боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки 99 раз обстреляли позиции украинских войск.