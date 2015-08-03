За сутки на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих, 15 ранены
12:54, 03 августа 2015Война
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В результате активных боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за прошедшие сутки 15 украинских военных получили ранения.
REUTERS
Кроме того, четверо бойцов АТО погибли в результате обстрела боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки 99 раз обстреляли позиции украинских войск.
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