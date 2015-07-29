Генштаб ВСУ опровег заявление своего генерала о возможности совместного с боевиками патрулирования Широкино

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генштаба, эта информация является недостоверной.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявление заместителя начальника Главного командного центра Генштаба генерал-майора Александра Розмазнина о возможности совместного патрулирования территории села Широкино (Донецкая область) подразделениями украинской милиции и вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области.

"Официально заявляем, что интерпретация этого сообщения со стороны некоторых отечественных и иностранных СМИ является недостоверной и вводит в заблуждение общество. В ходе выступления в телепрограмме генерал-майор Розмазнин имел в виду только одно из предложений, которое озвучили другие участники переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы. Украинская сторона не согласилась на это предложение", - отметили в пресс-службе.

В Генштабе также отметили, что Украина поддерживает инициативу обустройства постоянно действующего наблюдательного пункта мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Широкино.

В соответствии с мирными инициативами президента Украины, создание 30-километровой демилитаризованной зоны к востоку от Мариуполя и подписание необходимых документов должно быть завершено до 3 августа 2015 года.

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В пресс-службе также отметили, что ВСУ удерживают оборонительные рубежи Мариуполя и не допустят ни одной попытки срыва режима тишины или новой агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований.