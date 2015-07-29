Боевики "ДНР" будут патрулировать Широкино вместе с украинской милицией — Генштаб

Об этом заявил заместитель начальника главного командного центра Генштаба генерал-майор ВСУ Александр Розмазнин в эфире программы "Свобода слова", сообщает 24 канал.

"Согласно договоренностям там будут совместимо работать милицейские подразделения - украинские и ОРДО (отдельные районы Донецкой области, которые подконтрольны боевикам – УНИАН). Мы настаиваем на том, чтобы эту территорию контролировали подразделения милиции Украины. Они будут вооружены пистолетами. Даже автоматы не будут иметь. Они будут обеспечивать там порядок, охранять миссию ОБСЕ",- сказал генерал-майор.

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По его словам, сейчас в селе под Мариуполем не будет никакой власти, и пока военные не разминируют территорию, жители не смогут вернуться в свои дома.

Также он добавил, что представители ОБСЕ безоружны, поэтому все меры по обеспечению их безопасности возложены на украинскую сторону.

Как сообщал УНИАН, бойцы батальона Национальной гвардии "Донбасс" покинули свои позиции в Широкино, им на замену прибыли морские пехотинцы.