На Донбассе началось создание буферной зоны, в Широкино отправилась морская пехота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО подполковник Дмитрий Гуцуляк сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, по его словам, в 30-километровой буферной зоне будет сохранено украинское военное присутствие. «Наши бойцы будут там в полной амуниции, с оружием, автоматами и пулеметами и дальше будут занимать удерживаемые рубежи. Также в Широкино будет оборудован постоянно действующий наблюдательный пункт миссии ОБСЕ и Совместного центра контроля и координации прекращения огня», - отметил он.

«На защиту Широкино вскоре прибудет одно из лучших украинских подразделений - морская пехота», - заявил Гуцуляк.

Также он анонсировал на этой неделе пресс-тур на передовые украинские позиции в Широкино.

«Мариуполь имеет стратегическое значение для Украины, в его обороне задействованы лучшие силы, а те ребята, которые обороняли его в прошлые месяцы, заслужили ротации», - резюмировал пресс-офицер.

Читайте такжеШтаб АТО объяснил условия демилитаризации: Мариуполь останется без техники, но с военными

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 22 июля поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам заседания, которое состоялось в Минске 21 июля, подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.