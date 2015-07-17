На передовой соединения ВСУ заменяют Нацгвардию и МВД

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг спикера АТО Дмитрия Гуцуляка.

"На некоторых направлениях происходит плановая ротация на передовых рубежах. Подразделения Нацгвардии и МВД сменяются Вооруженными силами", - сказал он.

В то же время, по его словам, речь не идет о полном выводе подразделений МВД из зоны АТО.

"Подразделения, выводятся в тыл, они не имеют тяжелой техники. А в случае обострения ситуации со стороны пророссийских террористов, они находятся в боевой готовности прибыть на усиление армии", - добавил Гуцуляк.

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