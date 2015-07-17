На передовой соединения ВСУ заменяют Нацгвардию и МВД
14:22, 17 июля 2015Война
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На некоторых направлениях на Донбассе происходит замена подразделений Нацгвардии и других, подчиняющихся МВД, на соединения Вооруженных сил.
REUTERS
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на брифинг спикера АТО Дмитрия Гуцуляка.
"На некоторых направлениях происходит плановая ротация на передовых рубежах. Подразделения Нацгвардии и МВД сменяются Вооруженными силами", - сказал он.
В то же время, по его словам, речь не идет о полном выводе подразделений МВД из зоны АТО.
"Подразделения, выводятся в тыл, они не имеют тяжелой техники. А в случае обострения ситуации со стороны пророссийских террористов, они находятся в боевой готовности прибыть на усиление армии", - добавил Гуцуляк.
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