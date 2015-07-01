В системе МВД служат около 6,5 тысяч добровольцев – Аваков

В системе МВД служат около 6,5 тысяч добровольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге в Киеве.

«У нас добровольцев в системе МВД служат около 6,5 тысяч человек», - заявил он.

Читайте такжеАваков рассказал, что уволил николаевских гаишников за "бесстыжие глаза"

«Некоторые люди воспринимают процесс чистки, которую мы ведем, выбивая из системы МВД, в том числе и батальонов, мародеров и бандитов, как процесс сведения счетов с системой добровольцев в целом, и это ложь, что у нас люди с судимостями зачислялись в состав МВД. У нас зачислялись люди в состав МВД с судимостями, которые сняты и, согласно закону, этот человек ничем не отличается от другого», - добавил Аваков.