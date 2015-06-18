Военные на днях получат сотню новых танков Т-80 - советник президента (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, данными боевыми машинами будут укомплектованы воздушно-десантные войска.

"Первые машины (Т-80 - УНИАН) уже готовы, ВДВ начнет их принимать со дня на день ... До 100 штук (на складах - УНИАН) и они идут в ВДВ", - сообщил Бирюков.

Он также добавил, что несмотря на проведение необходимой модернизации из-за недостаточного финансирования боевые машины не могут быть обеспечены современными средствами динамической защиты.

По информации госконцерна "Укроборонпром", ремонт и модернизация боевых танков Т-80 осуществляется на Харьковском бронетанковом заводе.

Как сообщал УНИАН, с начала года «Укроборонпром» передал военным 797 единиц военной техники. В 2015 году "Укроборонпром" планирует выпустить 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

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Справка УНИАН. Т-80 - основной боевой танк, производившийся в СССР. На базе Т-80 был разработан модернизированный украинский танк Т-84, на основе которого позже были созданы танки "Ятаган" и "Оплот".

По данным ежегодного отчета Лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), в 2013 году в Украине на хранении находилось 165 танков Т-80.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.