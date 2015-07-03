Forbes: Украина может победить сепаратистов

Как пишет Эдриан Боненбергер в своей статье «Украина может победить сепаратистов», опубликованной на сайте Forbes.com, поскольку Польша и Эстония члены НАТО, нападение на одну из этих двух стран, влечет за собой применение статьи V, пункта о совместной обороне НАТО, таким образом, Европа и Америка будут вовлечены в войну с Россией, что неумолимо ведет к Третьей мировой войне и обмену ударами ядерного оружия.

«Ну, есть еще один повод для беспокойства», - пишет Боненбергер.

Украина гораздо сильнее, чем люди полагают. До сих пор украинцы боролись в полсилы – большинство их вооружения намеренно сохранялось в резерве, чтобы исключить риск провокации России на введение еще большего количества сил для борьбы. Последний раз, когда украинские военные провели просчитанное наступление против сепаратистов, в августе прошлого года, оно имело быстрый успех. России пришлось перевести тысячи солдат через границу, чтобы укрепить решимость сепаратистов, она также помогла сепаратистам артиллерией, танками и противотанковыми авиационными средствами (в том числе российской батареей AA, которой сбили малазийский самолет МН17). С тех пор, был введен статус-кво для некоторых видов – не путать с прекращением огня, поскольку ежедневно были десятки жертв. Битва в Восточной Украине достигла равновесия.

Многие на Западе считают, что Россия может принять решение нарушить этот статус-кво в любое время кратким нажатием; она может стремительно пройти через украинские границы и расчистить себе путь в Киев и Одессу – либо за ее пределы. Украина не в состоянии противостоять россиянам, а ее оборонительных возможностей едва достаточно, чтобы противостоять вторжению. Предположительно, в России расхожее мнение, потому что ее войска не предприняли никаких серьезных согласованных усилий, чтобы захватить украинские позиции. До этого момента он нападали по линии обороны или маневрировали, чтобы окружить позиции Национальной гвардии, а затем вели переговоры о капитуляции с украинскими властями.

Но Украина имеет сложные оборонительные возможности, которые увеличиваются с каждым днем. Украинское население, особенно Киев и части Запада и Юга, все больше и больше инвестируют в борьбу, когда друзей и родственников убивают или ранят на линии фронта. А украинские воинские формирования усердно тренируются.

На месте в Украине

Недавно я провел неделю в Яворове, наблюдая за тем, как моя старая часть, 173-я, тренирует два подразделения Национальной гвардии Украины (НГУ). Это впечатляюще: украинские солдаты перемещались и общались тактически на уровне, который соответствует или превышает большинство военных единиц США. В течение почти семи лет, я служил офицером пехоты (более двух из которых я провел в Афганистане) в бою; в свое время обучая афганских полицейских и солдат, я никогда не видел подразделения афганцев, которое выглядело бы так профессионально, как украинцы.

На протяжении этой недели, я слышал артиллерийский и танковый огонь – украинские артиллеристы обучались для улучшения навыков борьбы вместе, как маленькие подразделения, работающие с механизированными средствами, которые влекут за собой минометный и артиллерийский огонь. Они были частью единой армии, основанной на принципах достоинства и организации, а не советской власти.

Как Украина может вырваться вперед

Если украинцы продолжат усердно тренироваться и наращивать боевую мощь – и я подозреваю, что их стимул сделать это, больше, чем у их (в основном российских) противников – то возможен результат, о котором еще не писали западные медиа, и я не слышал о нем из российских СМИ: Украина может победить сепаратистов. Украина может победить Россию на поле боя. Украина и ее военные не знают этого, но это возможно. На самом деле, самоуверенность России, ее самодовольство и подорванная российская доктрина делает не только возможным, но и даже вероятным то, что решающее, внезапное общевойсковое нападение с помощью хорошо обученных, возрожденных украинских военных сможет помочь добиться полного удивления противников, окружить их, и уничтожить их.

Россия хрупкая. Чем дольше она выжидает в Украине, тем больше шансов, что ее военные силы столкнуться с катастрофой, которой не переживали со времен Второй мировой войны: окружение и уничтожение российской боевой группы. С каждой неделей украинская армия становится сильнее и увереннее. С каждой неделей российские солдаты и подразделения становятся более уверенными в том, что у них есть преимущество, и что их украинские противники слабы и немотивированны.

Риски эндшпиля

Это самый большой риск для начала Третьей мировой войны, с которым мы сталкиваемся. Не то, что Россия победит Украину и пойдет к Польше и Эстонии, а что Украина сотрет с лица земли русских, которые в настоящее время находятся в Украине, и Путин вынужден будет принять некоторые радикальные меры, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Ведь, в конце концов, почему бы Украине не считать себя вправе забрать некоторую часть территории России в обмен на потерю Крыма? А кто сможет их остановить, кроме деморализованных и запутавшихся российских призывников?

Я надеюсь, что западные переговорщики в состоянии помочь Путину увидеть глупость его положения в Украине, и скорее рано, чем поздно – чем дольше он остается в Украине, тем более вероятно, что он потерпит опасное и унизительное поражение.