Зеленский прибыл на Донбасс: инспектирует палаточный городок для больных COVID-19 (видео)

Ожидается, что президент сегодня ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области для ознакомления с работой палаточного городка для больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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Трансляция посещения главой государства медицинского учреждения ведется на странице Офиса президента в Facebook.

«Ознакомление президента Украины Владимира Зеленского с функционированием палаточного городка для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя», - говорится в сообщении.

Также ожидается, что президент сегодня ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

Как сообщал УНИАН, в течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.