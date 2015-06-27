В Донецкой области задержали 7 грузовиков с товарами для террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой задержали возле поселка Сухая Балка Донецкой области семь грузовиков с товарами для террористов "ДНР".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, автомобили пытались пересечь линию разграничения в обход установленных блокпостов.

«Шесть из задержанных правоохранителями грузовиков перевозили мясную продукцию, еще один – различные медикаменты. Водители не смогли предоставить сотрудникам спецслужбы какие-либо сопроводительные документы на грузы», - сообщает СБУ.

По оперативной информации, товары "заказали" главари одного из незаконных вооруженных формирований террористов из т. н. "ДНР". Продукцию они планировали реализовать населению через подконтрольные торговые точки по значительно завышенным ценам.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов канала поставок продукции террористам.