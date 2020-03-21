В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов (фото)

20 марта в результате обстрелов российскими оккупационными войсками ранения получили четверо военных.

В аэропорт Днепра ночью военным вертолетом эвакуировали двух раненых военных.

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Об этом в Facebook сообщила советница председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Гужа.

Отмечается, что один боец госпитализирован в больницу им. Мечникова с осколочным ранением лица, в сознании. Другой – с бытовой травмой направлен в военный госпиталь.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки 20 марта боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 4 украинских военных получили ранения.