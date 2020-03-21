Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 4 украинские военные получили ранения

С начала суток 21 марта боевики 2 раза обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Красногоровка и неподалеку Новгородского.

За прошедшие сутки 20 марта боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 4 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы неподалеку Широкиного, вблизи Марьинки, рядом с Новотроицком, Красногоровкой, вблизи Крымского, Луганского, в районе населенного пункта Хутор Свободный, вблизи Новгородского, рядом с Новотошковским.

От начала суток 21 марта боевики 2 раза обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Красногоровка и неподалеку Новгородского.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 19 марта боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, еще один — получил ранения.