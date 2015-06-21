Под Мариуполем задержали разочарованного боевика "ДНР" (видео)

В районе Широкино бойцы 37-го батальона и полка "Азов" задержали боевика "ДНР".

Как сообщили в полку "Азов", сепаратиста задержали на одном из блокпостов в Широкино. Задержанный сообщил, что он - Виталий Владов, 1975 г.н, проживает в Николаеве, является бойцом "ДНР" с 29 февраля 2015-го, сообщает "Украинская правда".

"Проходил службу в "ДНР" сначала в пехоте, затем - в морской пехоте. Четвертая рота. Девятый полк. Командиры - сначала "Ольшан" (позывной), затем -" Питон ", - заявил задержанный.

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На вопрос о причине, по которой он покинул ряды НВФ, задержанный заявил: "Разочаровался. Во всем".

Обратившись к бойцам, которые еще хотят служить в "ДНР", он призвал "не делать таких ошибок, которые уже нельзя исправить, придется отвечать перед украинским народом за содеянное".

Видео Полк "Азов"