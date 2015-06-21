В Марьинском районе разрушено более 1000 домов - ДВГА

Об этом сообщает" 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой военно-гражданской администрации.

Отмечается, что численность населения Марьинского района до начала боевых действий составляла 84 тыс. 700 человек, на сегодня − примерно 72 тыс.

Читайте такжеБоевики в течение дня 37 раз обстреливали позиции сил АТО“Три общины неподконтрольны Украине. Через территорию района проходит линия разграничения, и именно там с 3 июня не утихают бои”, - говорится в сообщении.

Напомним, в течение последних суток, по данным Антерористичного центра, незаконные вооруженные формирования 72 раза нарушали условия прекращения огня.

В частности, в районе Артемовска из 152-мм гаубиц и минометов калибра 120 мм несколько раз были обстреляны Зайцево, Курдюмовка, Кирово, Майорск и Ленинское. Обстреливались также Марьинка, Пески, Опытное и Красногоровка, возле Донецка, и ряд других населенных пунктов вдоль всей линии разграничения сторон.