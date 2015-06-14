Украинские военные отбили новую атаку врага на Марьинку

01:34, 14 июня 2015
Война
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Боевики не прекращают попыток прорыва возле Марьинки.

Бойовики знову отримали гідну відсіч біля Мар'їнки / twitter.com/UKRinVAT

Украинские военные вечером 13 июня отбили новую атаку на Марьинку Донецкой области двух групп пехоты пророссийских боевиков.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"Около 21:30 противник начал обстрел наших позиций со 122-мм артиллерии и 120-мм минометов в районе Марьинки. Были попытки прорыва ДРГ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 22:30 обстрел позиций украинских военных ослабел, но продолжался. Наши подразделения в ответ открыли плотный огонь по врагу.

Читайте такжеЛысенко: в бою под Марьинкой убиты около 150 боевиков "По состоянию на 23:00. Было отбито нападение двух групп пехоты противника. Получив достойный отпор, враг значительно ослабил попытки штурма", - сообщает пресс-служба ВСУ.

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