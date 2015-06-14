Украинские военные отбили новую атаку врага на Марьинку
Боевики не прекращают попыток прорыва возле Марьинки.
Украинские военные вечером 13 июня отбили новую атаку на Марьинку Донецкой области двух групп пехоты пророссийских боевиков.
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Вооруженных сил Украины.
"Около 21:30 противник начал обстрел наших позиций со 122-мм артиллерии и 120-мм минометов в районе Марьинки. Были попытки прорыва ДРГ", - говорится в сообщении.
По Мар'їнці. Станом на 23:00. Було відбито напад двох груп піхоти противника. Отримавши гідну відсіч ворог значно послабив спроби штурму.
— ЗСУ (Центр) (@UaForces) 13 Червень 2015
По данным пресс-службы, по состоянию на 22:30 обстрел позиций украинских военных ослабел, но продолжался. Наши подразделения в ответ открыли плотный огонь по врагу.
Читайте такжеЛысенко: в бою под Марьинкой убиты около 150 боевиков "По состоянию на 23:00. Было отбито нападение двух групп пехоты противника. Получив достойный отпор, враг значительно ослабил попытки штурма", - сообщает пресс-служба ВСУ.