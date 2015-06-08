Боевики за день пять раз обстреляли Марьинку из гранатометов и минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С начала дня захватчики 5 раз били по позициям украинских войск в районе Марьинки из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, стрелкового оружия. Кроме того, бандиты дважды применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время одного из таких обстрелов вражеские мины калибра 120 мм попадали по жилым кварталам Марьинки, Кирово и Ленинское, что на Артемовском направлении, также были обстреляны из этого вида вооружения.

Кроме того, по данным штаба, ночью на Луганщине вблизи Гречишкино состоялось одно боевое столкновение. Там была обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа противника.

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Также Счастье и Трехизбенку утром пророссийские наемники обстреливали из минометов калибра 82 мм.

"Украинские воины прочно стоят на своих позициях. У нас достаточно сил и средств, чтобы дать отпор любым попыткам боевиков изменить границы линии разграничения", - отметили в пресс-центре АТО.

Как сообщал УНИАН, по данным спикера Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, сегодня около 9.00 враг вблизи Марьинки начал обстреливать украинские позиции из стрелкового оружия и минометов. Под этим прикрытием диверсионно-разведывательная группа противника пыталась приблизиться к украинским позициям. Силы АТО ее своевременно обнаружили, начался бой.

После обеда стало известно, что бой в районе Марьинки прекращен.