Оккупанты вчера били под Мариуполем, Донецком и в районе Горловки: в ход шло запрещенное оружие
22 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
«Два обстрела по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия; рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник применил минометы калибра 82-мм – 4 мины, станковый противотанковый гранатомет – 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие», – говорится в сообщении.
Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.