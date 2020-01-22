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В 2019 году смертность на КПВВ на Донбассе выросла на 40% - правозащитники

02:41, 22 января 2020
Война
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В очередях на КПВВ гибнут люди / фото facebook.com/pressjfo.news

Об этом сообщает в Facebook Восточная правозащитная группа.

Эксперты провели сравнительный анализ данных о смертях на КПВВ, опубликованных офисом украинского омбудсмена. Так, в 2018 году на пунктах пропуска в Донецкой области погибли 9 человек, а в минувшем - 15. В Луганской области - соответственно 10 и 12.

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"Итак, смертность на КПВВ только по официальным данным увеличилась на 40% за период с 2018 по 2019 год", - отметили правозащитники и напомнили о необходимости организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ.

Как сообщал УНИАН, на днях на КПВВ в Станице Луганской умер мужчина.

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