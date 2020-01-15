Оккупанты вчера активно били по силам ООС из запрещенной артиллерии: есть раненые

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

14 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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«Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия; близ населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Широкиным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Шесть обстрелов противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Луганским – со станковых противотанковых гранатометов; трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, из 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы; вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в утренней сводке.

Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета.

За текущие сутки потерь со стороны сил ООС нет.